Хоккеист «Адмирала» отправил шайбу в свои ворота

Хоккеист «Адмирала» Либор Шулак отправил шайбу в свои ворота в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

© КХЛ

Встреча проходит в понедельник во Владивостоке, счет стал 4:2 в пользу казанцев. По правилам хоккея, гол был записан на Радэля Замалтдинова из «Ак Барса».

Шулак контролировал шайбу и выезжал с ней из‑за ворот. Игрока никто не прессинговал, но он сделал неудачный пас назад и шайба пролетела между щитков вратаря, который даже не успел среагировать.

