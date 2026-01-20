Российский голкипер подрался с американским вратарем в матче НХЛ

Российский вратарь клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский подрался с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходила на домашней арене «Флориды Пантерз» в городе Санрайз. На 46-й минуте матча, когда «Сан-Хосе Шаркс» вел со счетом 3:1, нападающий хозяев применил силовой прием против защитника гостей Венсана Деарне. Это привело к потасовке, в ходе которой вратарь «акул» Неделькович, несколько раз ударил Родригеса. Выехавший из своих ворот на противоположный конец площадки Бобровский, защищая одноклубника, вступил в драку с Недельковичем, предварительно скинув с того шлем. В итоге судья назначил обоим голкиперам по семь минут штрафа за драку и выход из ворот.

16 января сообщалось, что российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков стал участником драки в матче НХЛ против «Питтсбург Пингвинз».