Бобровский после драки поблагодарил болельщиков

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поблагодарил болельщиков после драки с американским вратарём «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

«Поддержка болельщиков после боя была, безусловно, невероятной. Это было здорово и трогательно. Я не ожидал, что будет столько скандирования, но это было приятное чувство», — приводит слова Бобровского пресс-служба «Флориды».

Данная стычка стала первой дракой вратарей за последние шесть лет. До Бобровского и Недельковича последний раз голкиперы дрались в 2020 году. Тогда сцепились Кэм Тэлбот и Майк Смит. Напомним, сегодня судьи обоим вратарям дали 2+5 минут штрафа.