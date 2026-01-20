Российский хоккеист НХЛ попал в ДТП

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар объяснил отсутствие форварда Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:2).

© Sports.ru

Перед игрой стало известно, что россиянин не сыграет из-за травмы верхней части тела.

«Он попал в автомобильную аварию, когда ехал на игру. Получил незначительные травмы. Он приехал на каток, его осмотрели.

Кажется, что с ним все в порядке. Можно считать пропуск матча мерой предосторожности. Посмотрим, что будет завтра.

Это была небольшая авария, но достаточно серьезная, чтобы не ставить его на игру. Дороги были обледенелыми и скользкими, произошла авария с участием нескольких автомобилей», – объяснил ситуацию Беднар.

В составе «Эвеланш» Ничушкина заменил форвард Алекс Барре-Буле, отметившийся результативной передачей в дебютном матче за команду. Он получил вызов за два часа до начала игры.

Ранее в этом сезоне Валерий пропустил 8 матчей из-за травмы нижней части тела. В текущем сезоне у него 27 (11+16) очков в 38 играх.