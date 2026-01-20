Бобровский назвал причину драки с вратарем соперника в матче НХЛ

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский назвал причину драки с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его цитирует RMNB.

«Он немного переборщил. Я хотел убедиться в том, что он это понял. Конечно, это все выглядит круто, но драки — не моя сильная сторона. Хоть наша и получилась хорошей», — сказал Бобровский.

Соперник россиянина отметил, что не понял, по какой причине началась потасовка.

«Я особо ничего не видел. Просто услышал, как мои ребята мне кричат. Обернулся — и увидел, что Бобровский уже рядом», — вспомнил Неделькович.

Ранее 20 января Бобровский подрался с Недельковичем во время матча НХЛ. В результате вратари получили по семь минут штрафа, а встреча завершилась победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1. Это была первая с 2020 года драка вратарей в НХЛ.