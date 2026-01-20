«Ванкувер» обновил антирекорд клуба в НХЛ

«Ванкувер» уступил «Айлендерс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Поражение стало для команды под руководством Адама Фута 11-м подряд (и 8-м подряд – в основное время).

11 проигранных матчей подряд – это новый антирекорд клуба. Ранее худшая серия поражений была зафиксирована в сезоне-1997/98 (10 игр в октябре и ноябре).

Антирекорд по продолжительности серии без побед (с учетом ничьих) – 13 игр (сезон-1973/74, ноябрь и декабрь).

С 37 очками в 49 играх «Кэнакс» занимают последнее место в общей таблице НХЛ. Отставание от идущего на 31-м месте «Виннипега» составляет 7 очков.