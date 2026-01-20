Выяснилось, когда к «Салавату Юлаеву» может присоединиться канадец Хо-Сэнг

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что нападающий Джош Хо-Сэнг пока ещё не в команде, он находится в процессе получения рабочей визы.

— На 25 января запланирован дедлайн в КХЛ. Ждёте усиления состава?

— В процессе, варианты есть, руководство смотрит, работает над этим вопросом.

— Уже покинул команду Антон Берлёв, которого сперва брали на просмотр. А как вам Александр Хохлачёв и Владимир Бутузов?

— Ребята потихоньку вливаются, привыкают к новым требованиям, стараются, работают.

— Когда ждать Джоша Хо-Сэнга, он ещё не в команде?

— Нет, он в процессе получения рабочей визы, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.