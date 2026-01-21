Тренер «Ак Барса» прокомментировал отсутствие нападающего в составе клуба

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал отсутствие нападающего Дмитрия Яшкина в составе казанского клуба.

– В чём заключаются требования к игрокам, которые сейчас не выполняет Дмитрий Яшкин? Это физическое состояние или игровые моменты на льду?

– Я не говорил, что он не выполняет требования. Понимаю статус Яшкина, что близится дедлайн, и информации в прессе возникает много.

В декабрьской паузе Дима приболел, практически не тренировался, это сказалось на физическом состоянии, поэтому мы давали ему паузу. В январе он провёл три матча – одну дома, две в Хабаровске. Посчитали, что есть ещё проблема в состоянии, поэтому дали ещё одну паузу. Текущая ситуация выглядит так.

А что касается публикаций про обмены какие-то – мне комментировать здесь нечего, мы сконцентрированы на других вопросах, впереди уже следующая игра, к которой готовимся.

– То есть у Яшкина идёт набор формы?

– Как и у всех ребят – мы смотрим сочетания, физическую форму. Придерживаемся своего принципа определения состава, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».