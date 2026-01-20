Губерниев связал драку Бобровского в матче НХЛ с похвалой Трампа

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что с интересом наблюдал за схваткой российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского и голкипера «Сан‑Хосе Шаркс» Алекса Недельковича.

На 46‑й минуте матча у ворот «Сан‑Хосе» завязала потасовка, в ходе которой Неделькович несколько раз ударил нападающего «Флориды» Эвана Родригеса. Бобровский заступился за партнера и приехал драться с вратарем «акул».

Ранее в январе президент США Дональд Трамп во время визита хоккеистов «Флориды» в Белый дом назвал Бобровского легендарным голкипером и пожал ему руку.

— Думаю, Сергей был очень сильно взволнован комплиментами и высокой оценкой от Дональда Трампа, решил пойти из огня да в полымя. Сначала пропустил много, потом устроил первую драку за несколько лет. Сергей проявляет себя интересно, как мы знаем, он очень тихий, хороший вратарь. Что называется, седина в бороду, бес в ребро. Пошумел, молодец. Во вратарской схватке не преуспел, его положили на лед первым, но самое главное — поборолся за команду, все его встречали овациями. Теперь хочу пожелать ему успокоиться и начать отбивать, ловить шайбы. Я его безмерно уважаю, он один из лучших вратарей в истории мирового хоккея. Но мы все, конечно, с интересом наблюдали за сегодняшней дракой, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку и по две минуты за выезд из ворот. «Сан‑Хосе» победил со счетом 4:1, Бобровский отразил 24 броска.