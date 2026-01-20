Канадский защитник «Северстали» высказался о комплексе «Динамо»

Защитник «Северстали» Томас Грегуар высказался о гостевом поражении от московского «Динамо» (4:5 Б).

— Несмотря на поражение, в третьем периоде ваша команда совершила невероятный камбэк с 0:3 и 1:4. Как вам это удалось?

— Фора в три шайбы – это серьёзно, но, очевидно, когда играешь в хоккей, всегда веришь в свой шанс до конца. Поэтому даже в третьем периоде, как только мы забили один гол, подумали: «Всё в порядке, вернулись к игре, давайте пройдём весь путь до конца». И шайбы попали в ворота, так что это было здорово.

— «Динамо» для «Северстали» крайне неудобный соперник. В последних 16 матчах 15 поражений, словно комплекс какой-то. Как думаете, в чём причина?

— Не знаю. Думаю, «Динамо» — довольно-таки организованная команда с хорошими игроками. У нас некоторые проблемы с ними, но так бывает – иногда получается, иногда нет, в конце встречи мы увидели, что способны на многое. Могли выигрывать этот матч, потому что забили много за маленький промежуток времени, придётся внести некоторые коррективы к следующим играм.

— Камбэк начался с вашей заброшенной шайбы. Как это было?

— Видел, что шайба подпрыгнула и вернулась прямо ко мне, знал, возможно, смогу застать вратаря врасплох. Поэтому я просто постарался как можно лучше обработать шайбу и бросить по воротам – в итоге она попала в сетку, — сказал Грегуар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.