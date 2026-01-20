Нападающий «Вашингтона» провел самую длинную безголевую серию в НХЛ

Хендрикс Лапьер продлил серию без заброшенных шайб в НХЛ.

23-летний нападающий «Вашингтон» Хендрикс Лапьер не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:5).

Канадец провел на льду 7 минут и 41 секунду.

Его безголовая серия продлилась до 89 матчей, что является самой длинной действующей серией в НХЛ.

Хендрикс не забивает с 26 февраля 2024 года.

В этом сезоне форвард, выбранный «Кэпиталс» под общим 22-м номером на драфте НХЛ-2020, набрал 6 (0+6) очков в 47 матчах при среднем игровом времени 08:40.