Экс-тренер сборной России высказался о драке Бобровского

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с «Матч ТВ» назвал правильным решение вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского подраться с голкипером «Сан‑Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем.

© КХЛ

На 46‑й минуте матча у ворот «Сан‑Хосе» завязалась потасовка, в ходе которой Неделькович несколько раз ударил нападающего «Флориды» Эвана Родригеса. Бобровский решил заступиться за одноклубника и поехал через всю площадку драться с вратарем «акул».

— Вообще‑то, когда полевые игроки выясняют отношения, вратари не вмешиваются в эти дела по негласным законам, которые существуют во всех таких ситуациях. Бобровский увидел, что вратарь, находящийся вблизи того инцидента, ввязался в драку, произошло численное преимущество соперника в этот момент, и Сергей посчитал, что он не может стоять в стороне и вызвал вратаря на бой. Хотя он поскользнулся и упал, пару ударов он нанес приличных. Он вмешался по ситуации, думаю, что все сделал совершенно правильно. Это был эмоциональный выхлоп у Бобровского, можно было такое ожидать. Не все могут бежать через всю площадку, но Серега себе это позволил. Посчитал, что он в состоянии это сделать и сделал. Когда были показатели после этого инцидента, он выглядел гораздо бодрее, чем вратарь соперников, который все это устроил. Вообще, давно существует правило: если двое дерутся — третий туда не влезает. Когда дерутся пять на пять — вратарю там делать нечего, тем более, со своей амуницией. Я не очень люблю все эти выяснения, но бывают ситуации, когда надо ответить, и ответить жестко. Бобровский счел, что это именно та ситуация, — сказал Плющев «Матч ТВ».

Бобровский и Неделькович получили по пять минут штрафа за драку и по две минуты за выезд из ворот. «Сан‑Хосе» победил со счетом 4:1, Бобровский отразил 24 броска.