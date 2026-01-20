Тренер Скопинцев покинул «Динамо»

Андрей Скопинцев покинул тренерский штаб московского «Динамо». Сообщается, что соглашение со специалистом расторгнуто по инициативе клуба.

«Андрей Борисович провёл на тренерском мостике бело-голубых 10 сезонов и отвечал за работу с защитниками бело-голубых. Хоккейный Клуб «Динамо» Москва благодарит Андрея Борисовича за работу и желает специалисту успехов в тренерской карьере и дальнейших начинаниях», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

На данный момент московское «Динамо» занимает пятое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. За последние 10 матчей бело-голубые пропустили 35 шайб.