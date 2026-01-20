«Колорадо» интересуется Панариным

«Колорадо» внутри клуба обсуждал возможность снова постараться приобрести нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Клуб из Денвера делал попытки приобрести российского форварда в 2019 году, когда он находился в статусе неограниченно свободного агента, но тогда Панарин выбрал команду из Нью-Йорка.

Соглашение хоккеиста с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона. Ранее стало известно, что «Рейнджерс» не продлят контракт с Панариным.

При этом у хоккеиста есть полный запрет на обмен в контракте, и он работает вместе с клубом, чтобы найти подходящий для себя вариант.

Кроме того, «Рейнджерс» в случае необходимости смогут удержать в своей платежке только 50 процентов от договора форварда – это 5,82 миллиона долларов.