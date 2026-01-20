«Колорадо» интересуется Панариным

«Колорадо» внутри клуба обсуждал возможность приобретения Панарина (The Athletic)
«Колорадо» внутри клуба обсуждал возможность снова постараться приобрести нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Клуб из Денвера делал попытки приобрести российского форварда в 2019 году, когда он находился в статусе неограниченно свободного агента, но тогда Панарин выбрал команду из Нью-Йорка.
Соглашение хоккеиста с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона. Ранее стало известно, что «Рейнджерс» не продлят контракт с Панариным.
При этом у хоккеиста есть полный запрет на обмен в контракте, и он работает вместе с клубом, чтобы найти подходящий для себя вариант.
Кроме того, «Рейнджерс» в случае необходимости смогут удержать в своей платежке только 50 процентов от договора форварда – это 5,82 миллиона долларов.
