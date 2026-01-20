«Спартак» нанес «Шанхайским Драконам» четвертое поражение подряд

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счётом 3:1.

На 24-й минуте счёт открыл хоккеист «Спартака» Демид Мансуров с передачи Дмитрия Вишневского. Через пару минут гости удвоили преимущество благодаря голу Адама Ружички, которому ассистировали Нэйтан Тодд и Джоуи Кин. На старте третьего периода двойной численный перевес реализовал нападающий «Спартака» Павел Порядин, которому ассистировали Никита Коростелёв и Дмитрий Вишневский. В концовке матча форвард «Шанхайских Драконов» Ник Меркли сумел размочить счёт.

«Шанхайские Драконы» потерпели четвёртое поражение подряд.