Экс‑хоккеист «Адмирала» перешел в «Сочи»

Нападающий Егор Петухов подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

© КХЛ

Соглашение с 31‑летним форвардом рассчитано на два сезона. В среду Петухов расторг контракт с владивостокским «Адмиралом».

Ранее Петухов также выступал за казахстанский «Барыс» и московское «Динамо». Всего на его счету 440 матчей в КХЛ, в которых набрал 120 (74+46) очков.

«Сочи» с 35 очками занимает предпоследнее, 10‑е место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу южане примут уфимский «Салават Юлаев».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите в эфире «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.