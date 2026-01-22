Тренер "Шанхая" отреагировал на обвинения в домашнем насилии

Новый главный тренер клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс" Митч Лав отказался комментировать инцидент с обвинением специалиста в домашнем насилии.

"Прямо сейчас я не буду комментировать подобную ситуацию, - сказал он журналистам. - Я рад быть здесь, с командой. Моя семья очень рада. Последние 8-9 месяцев для меня действительно были морально непростыми, но сейчас я и моя семья очень рады быть здесь. Мой фокус на "Шанхае". В октябре 2025 года Лава отстранили от работы в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" из-за расследования, которое провела лига. Отмечалось, что канадца обвинили в домашнем насилии. Генеральный директор "Шанхая" Сергей Белых добавил, что клуб не обращает внимание на обвинения Лава в США. "Мы опираемся на факты. Факты таковы, что никаких преследований и законодательных ограничений нет, - сказал он. - Митч чист перед законом. Второй факт: он прекрасный человек. Мы собирали много информации у игроков, все они отзывались о нем не только как об исключительном профессионале, но и как именно по-человечески позитивном тренере. Те истории, которые происходят в культуре отмены Америки, мы все знаем, поэтому давайте эту тему закроем и к ней больше не будем возвращаться. Митч здесь, мы с ним в команде, мы в него верим".

17 января "Шанхай" объявил о назначении Лава на пост главного тренера. Контракт 41-летнего канадского специалиста рассчитан до лета 2027 года.

"Шанхай" занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды 43 очка в 46 матчах.