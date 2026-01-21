Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место по показателю гол+пас в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

Кучеров оформил ассистентский хет‑трик в победном матче против «Сан‑Хосе» (4:1). Теперь у него 73 (24+49) очков в текущем сезоне. Россиянин обошел Маклина Селебрини из «Сан‑Хосе» (72) и поднялся на третье место в гонке бомбардиров.

Лидируют Натан МакКиннон из «Колорадо» и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (по 85).

Кучеров трижды за карьеру становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ (2019, 2024, 2025). Россиянин дважды брал с «Тампой» Кубок Стэнли (2020, 2021).