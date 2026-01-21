Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» в XXI веке, такого не было 34 года

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов в 10-й раз в сезоне-2025/2026 оформил более одного очка за матч. В ночь с 20 на 21 января мск 20-летний форвард отметился ассистентским дублем и помог «Канадиенс» переиграть «Миннесоту Уайлд» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, который стал для Ивана 50-м в сезоне.

Как сообщает пресс‑служба НХЛ, впервые в XXI веке новичок «Монреаля» за 50 матчей регулярного сезона проводит 10 мультирезультативных — с двумя или более набранными очками. Абсолютным рекордом в истории «Канадиенс» являются 34 матча — за такой срок успел провести 10 игр с 2+ очками канадец Жильбер Дионн в сезоне‑1991/1992.