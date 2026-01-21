Защитник «Монреаля» оценил результативную передачу Демидова

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон высоко оценил результативный пас российского нападающего Ивана Демидова в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:3). Россиянин отдал отличную передачу под бросок с ходу, которую реализовал Хатсон.

«Я запросил пас и понял, что он меня увидел. Он так хорошо читает игру и умеет отдавать шайбу в нужное место, так что это был действительно отличный пас», — цитирует Хатсона пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Впервые в XXI веке новичок «Монреаля» за 50 матчей регулярного сезона проводит 10 мультирезультативных — с двумя или более набранными очками.