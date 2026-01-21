Вратарь СКА перейдет в «Шанхай»

Вратарь СКА Павел Мойсевич в ближайшее время перейдет в «Шанхай».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 21-летний голкипер из Беларуси не провел ни одного матча. В двух предыдущих сезонах в его активе 31 матч за клуб из Санкт-Петербурга в регулярках лиги и 1 – в плей-офф. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

В этом сезоне в активе Мойсевича 5 матчей за «СКА-ВМФ» в ВХЛ – 90,8% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,86.