Владивостокский «Адмирал» расторг контракт с нападающим Егором Петуховым, сообщает пресс‑служба клуба КХЛ.

© ХК «Адмирал»

Сообщается, что соглашение с форвардом было расторгнуто по соглашению сторон. Контракт с 31‑летним хоккеистом было рассчитано до конца сезона‑2026/27.

Петухов присоединился к «Адмиралу» в июне 2024 года. Всего форвард провел за команду из Владивостока 109 матчей, в которых забросил 30 шайб и сделал 23 результативные передачи.

