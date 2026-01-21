«Адмирал» обменял защитника в «Шанхай Дрэгонс»

Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» произвёл обмен с «Адмиралом», в результате чего китайскую команду пополнил 25-летний защитник Владислав Леонтьев. Дальневосточный клуб получит денежную компенсацию. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона. Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий оценил это приобретение.

«Нашей команде необходимо усиливать конкуренцию в защитной линии, а также добавить в габаритах. Леонтьев оптимально подходит под эти требования. Умение сыграть просто и надежно в обороне – ключевой момент для нас сейчас, мы рассчитываем, что Владислав поможет нам в этом», — цитирует Варицкого пресс-служба клуба.

В КХЛ Леонтьев провёл 176 матчей, набрал 31 (6+25) очко.