Экс-главный тренер «Трактора» рассмотрит возможность возвращения в КХЛ

Экс-главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассмотрит возможность возвращения в КХЛ.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

Сегодня стало известно, что Гру стал главным тренером швейцарского «Цуга»

Ранее он возглавлял «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ. 17 ноября Гру сообщил об уходе с поста главного тренера клуба из Челябинска: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

В прошлом чемпионате Гру вместе с «Трактором» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).