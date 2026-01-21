Экс-главный тренер «Трактора» рассмотрит возможность возвращения в КХЛ

Гру рассмотрит возможность возвращения в КХЛ, но больше не хочет работать в «Тракторе» («Матч ТВ»)
Экс-главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассмотрит возможность возвращения в КХЛ.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.
Сегодня стало известно, что Гру стал главным тренером швейцарского «Цуга»
Ранее он возглавлял «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ. 17 ноября Гру сообщил об уходе с поста главного тренера клуба из Челябинска: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».
В прошлом чемпионате Гру вместе с «Трактором» дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл «Локомотиву» (1-4 в серии).
«Бенуа Гру чувствовал себя выгоревшим во время работы в «Тракторе» в этом сезоне. Все пошло не так с тех пор, как генменеджер Алексей Волков не стал продлевать контракт с вратарем Заком Фукале, чем Гру был очень недоволен. Он из «Трактора» не сбежал, а просто почувствовал, что больше ничего не может дать этой команде. До конца сезона он поработает в Швейцарии. А потом будет рассматривать разные варианты работы, включая КХЛ, где уже сделал себе имя. Правда, Гру делает одно исключение – в «Трактор» он больше идти не хочет», – сообщил источник телеканала.
