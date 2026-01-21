Защитник «Ак Барса» установил новый клубный снайперский рекорд

Во Владивостоке в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». В середине второго периода заброшенной шайбой отметился игрока обороны «Ак Барса» Митчелл Миллер и установил новый клубный снайперский рекорд для защитников.

Миллер забросил 14-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущее лучшее достижение (13 шайб) было установлено Ильей Никулиным в сезоне-2014/2015.

В текущем сезоне на счету Миллера 48 матчей, в которых американский защитник набрал 34 очка — забросил 14 шайб и отдал 20 результативных передач.