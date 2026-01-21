Букмекеры оценили шансы Панарина перейти в «Вашингтон»

Букмекеры предложили сделать ставки на то, в каком клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) продолжит карьеру российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Об этом сообщает «РБ Спорт».

© Lenta.ru

Летом у россиянина закончится контракт с «рейнджерами», а продлевать его клуб не планирует. Дедлайн по обменам в НХЛ наступит 6 марта.

Букмекеры называют фаворитом в борьбе за россиянина «Вегас Голден Найтс», переход Панарина в этот клуб оценивается коэффициентом 3,00. Также достаточно высоко оцениваются шансы Панарина стать одноклубником Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталс». На это можно поставить с коэффициентом 4,00.

В нынешнем сезоне Панарин провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил 19 шайб и сделал 37 результативных передач.