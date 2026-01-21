Экс-игрок СКА и «Трактора» подписал контракт с фарм-командой клуба НХЛ

Нападающий Пьеррик Дюбе подписал контракт с фарм‑клубом «Нью‑Йорк Айлендерс» — «Бриджпорт Айлендерс», о чем сообщается на официальном сайте команды. В публикации не уточняются сроки и финансовые условия соглашения.

© ХК СКА

Ранее в ходе текущего сезона 25-летний Дюбе расторг контракт со СКА, в состав которого он переходил из «Трактора» по ходу сезона. За армейский клуб французский форвард провел семь матчей и отдал две результативные передачи.

Ранее Дюбе три сезона работал под руководством нынешнего главного тренера «Айлендерс» Патрика Руа, который в прошлом возглавлял юниорскую команду «Квебек Ремпартс».

В предыдущих матчах НХЛ Дюбе провел три встречи за «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2023/2024; всего он провел два сезона в системе столичного клуба.

«Бриджпорт Айлендерс» выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и является фарм‑командой «Нью‑Йорк Айлендерс», базирующейся в Бриджпорте, штат Коннектикут.