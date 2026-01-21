Один россиянин вошел в список 25 величайших олимпийцев эпохи НХЛ по версии Daily Faceoff

Один россиянин вошёл в список 25 величайших олимпийцев эпохи НХЛ по версии Daily Faceoff
Журналист Пол Пидутти в статье на сайте Daily Faceoff представил список 25 величайших олимпийцев эпохи НХЛ. В список вошёл один российский игрок — Павел Буре, занявший 13-е место.
«Девять россиян завоевали серебро в Нагано (1998) и бронзу в Солт-Лейк-Сити (2002) — единственные медали страны в эпоху НХЛ. Единственный россиянин в этом списке, Буре, безусловно, был самым выдающимся. Его выступление в Нагано позволило ему занять место чуть ниже первой десятки. Этот мощный нападающий забил невероятные девять голов в шести играх и был признан лучшим форвардом турнира. В том числе пять голов в полуфинальном матче, завершившемся победой со счётом 7:5. В 2002 году Буре не показал такого же уровня (два гола), так как играл со сломанной рукой. Но его показатель 0,92 гола за игру — лучший в эпоху НХЛ», — написал Пидутти.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Теэму Селянне, Финляндия;
2. Доминик Гашек, Чехия;
3. Саку Койву, Финляндия;
4. Хенрик Лундквист, Швеция;
5. Ши Уэбер, Канада;
6. Мариан Госса, Словакия;
7. Джонатан Тэйвз, Канада;
8. Даниэль Альфредссон, Швеция;
9. Кэри Прайс, Канада;
10. Матс Сундин, Швеция;
11. Дрю Даути, Канада;
12. Сидни Кросби, Канада;
13. Павел Буре, Россия;
14. Киммо Тимонен, Финляндия;
15. Павол Демитра, Словакия;
16. Джером Игинла, Канада;
17. Никлас Лидстрём, Швеция;
18. Райан Миллер, США;
19. Антеро Нииттимаки, Финляндия;
20. Скотт Нидермайер, Канада;
21. Яромир Ягр, Чехия;
22. Роберто Луонго, Канада;
23. Олли Йокинен, Финляндия;
24. Джо Сакик, Канада;
25. Брайан Рафальски, США.