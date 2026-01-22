«Авангард» одержал четвертую победу подряд

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

© Соцсети "Авангарда"

На шестой минуте первого периода Роман Горбунов с передачи Рида Буше открыл счёт во встрече. На шестой минуте второго периода Майкл Маклауд с передач Михаила Котляревского и Джозефа Чеккони восстановил равенство в счёте. В овертайме Эндрю Потуральски принёс гостям победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Автомобилист» сразится дома с «Амуром» 26 января. «Авангард» в этот же день встретится дома с «Адмиралом».