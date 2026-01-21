«Нефтехимик» по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
Основное время встречи в Нижнекамске завершилось со счетом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0). В составе хозяев отличился Матвей Заседа, за «Динамо» шайбу забросил Максим Комтуа.
Победный буллит исполнил Андрей Белозеров.
«Нефтехимик» выиграл шестой матч подряд и с 55 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» (58) идет пятым на Западе.
В следующем матче команда Игоря Гришина 24 января примет казахстанский «Барыс», «Динамо» днем раньше на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Заседа, 53:21. — Комтуа, 31:10.
Победный буллит: Белозёров