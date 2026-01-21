«Нефтехимик» по буллитам обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

© Матч ТВ

Основное время встречи в Нижнекамске завершилось со счетом 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0). В составе хозяев отличился Матвей Заседа, за «Динамо» шайбу забросил Максим Комтуа.

Победный буллит исполнил Андрей Белозеров.

«Нефтехимик» выиграл шестой матч подряд и с 55 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» (58) идет пятым на Западе.

В следующем матче команда Игоря Гришина 24 января примет казахстанский «Барыс», «Динамо» днем раньше на выезде сыграет с тольяттинской «Ладой».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Заседа, 53:21. — Комтуа, 31:10.

Победный буллит: Белозёров