Представителей ФХР не допустили до заседания совета IIHF

Представителей Федерации хоккея России не допустили до заседания совета Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

«Федерация хоккея России сообщает, что не была допущена к заседанию Совета ИИХФ, состоявшемуся 21 января, и выражает разочарование от отсутствия возможности принять участие в обсуждении и выражении своей позиции», — сказано в сообщении.

21 января IIHF продлила отстранение сборной России на международные соревнования.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Ранее юрист оценила шансы ФХР оспорить решение IIHF в CAS.