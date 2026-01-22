Тренер «Вашингтона»: наш сезон висит на волоске

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что из‑за плохих результатов в регулярном чемпионате НХЛ команда близка к тому, чтобы оказаться в огромной яме.

В среду «Кэпиталз» проиграли «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4. Это четвертое поражение подряд для «Вашингтона».

— Наш сезон висит на волоске. Нам придётся собраться с силами, отдать всё, что у нас есть, и играть так, будто мы участвуем в плей‑офф Кубка Стэнли. Я ненавижу использовать этот приём в регулярном сезоне — никогда не стоит раздувать эту тему в январе, — но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной яме, если в ближайшее время не добьёмся результатов, — приводит Карбери пресс‑служба клуба.

«Вашингтон» набрал 54 очка и располагается на 12‑й строчке Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» 23 января сыграют на выезде с «Калгари».