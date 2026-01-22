Свищев высказался о недопуске России U18 на ЮЧМ

Депутат Свищев о недопуске России U18 на ЮЧМ: «Странное и неспортивное решение ИИХФ. Все думали, что лед тронулся – федерация керлинга допустила юниоров без ограничений»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев поделился мнением о недопуске юниорских сборных (U18) России и Беларуси на чемпионат мира-2026.
Ранее МОК рекомендовал допустить юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
«Все ожидали [допуска], тем более с оглядкой на решение федерации керлинга, которая допустила без каких‑либо ограничений юниорскую команду, и она будет выступать на ближайшем чемпионате мира. Все думали, что лед тронулся, и хоккеисты последуют примеру своих товарищей по льду. Но все‑таки решили выдержать дополнительную паузу, которая не соответствует ни рекомендациям МОК, ни здравому смыслу. Очень странное решение, неспортивное, непрофессиональное. Мне кажется, прежде всего это связано с тем, что ИИХФ максимально зависима от спонсоров. Чемпионаты мира и другие турниры, которые проходят с федерацией, очень дорогие, и их проведение невозможно без вливания спонсорских денег. Со спонсорами сейчас проблематично. Они боятся санкций за участие и поддержку видов спорта, где активно будут присутствовать [россияне]. Мы понимаем, что россияне не планируют возвращаться и быть аутсайдерами, все‑таки будут лидерами любого чемпионата и турнира. Поэтому, я думаю, проблема прежде всего в этом. Другого объяснения я найти не могу. Здравого смысла нет вообще никакого в решении», – сказал Свищев.
