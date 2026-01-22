Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила капитанов на Матч звезд лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов будет капитаном команды KHL RUS Stars, защитник магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев - KHL Ural Stars. Форвард московского ЦСКА Прохор Полтапов выбран капитаном KHL U23 Stars, аналогичную роль в KHL World Stars будет выполнять американский нападающий минского "Динамо" Сэм Энас.

Командой-хозяином станет KHL Ural Stars - сборная, составленная из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева". Игроков для сборных KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars выбирали из 18 оставшихся клубов лиги. В команду KHL World Stars вошли легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахстанские хоккеисты.

Ранее в Матче звезд КХЛ играли сборные дивизионов лиги.

Неделя звезд Фонбет - КХЛ пройдет на "УГМК-Арене" в Екатеринбурге. Она включает в себя Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд КХЛ. Кубок вызова состоится 6 февраля, Матч звезд КХЛ - 7-8 февраля.