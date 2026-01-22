Тренер Карбери высказался о турнирном положении «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении от «Ванкувер Кэнакс» (3:4) и турнирном положении столичной команды. «Кэпиталз» отстают от зоны плей-офф на четыре очка.

«Наш сезон висит на волоске. Нам придётся собраться с силами, отдать всё, что у нас есть, и играть так, как будто мы уже участвуем в плей-офф. Я ненавижу использовать это в регулярном сезоне, и никогда не стоит раздувать эту тему в январе, говоря, что это как игра плей-офф, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной, огромной яме, если в ближайшее время не добьёмся нужных результатов», — цитирует Карбери прес-служба клуба.