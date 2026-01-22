Роман Ротенберг: «Начинаем проект «Красная Машина ДВОР» на крупнейших площадках Москвы. Хотим, чтобы массовый детский спорт снова стал нормой»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал о запуске новой программы детского хоккея.
«Мы начинаем большую коммуникационную программу проекта «Красная Машина ДВОР – связь поколений» на крупнейших площадках Москвы вместе с МАЕР – одним из самых технологичных и сильнейших медиахолдингов страны. Отдельно хочу поблагодарить руководителя компании Константина Майора за поддержку и внимание к теме спорта. Для нас это не «для галочки», а про важные смыслы. Мы хотим, чтобы массовый детский спорт снова стал нормой, чтобы дети возвращались в ледовые коробки – туда, где рождается первая любовь к хоккею, формируются характер и игровое мышление. Проект «Красная Машина ДВОР – связь поколений» мы запустили месяц назад. За это время на трех катках Подмосковья провели уже 30 тренировок, их посетили более 500 детей. И особенно важно, что ребята приезжают не только из Москвы и Московской области, но и специально из ближайших городов России. Это значит, что формат действительно востребован. МАЕР дает проекту мощную коммуникационную поддержку и масштаб. Благодаря этому о «Красной Машине ДВОР» узнает еще больше родителей и детей, а мы будем дальше расширять географию проекта и делать хоккей доступнее», – написал Ротенберг.
