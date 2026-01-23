«Адмирал» заключил контракт с нападающим Владиславом Карой

«Адмирал» заключил двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Владиславом Карой. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Нынешний сезон 27-летний форвард начинал в «Сибири», откуда ушёл 19 декабря 2025 года. Владислав записал на свой счёт 31 игру, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Всего в КХЛ 27-летний форвард сыграл 326 матчей и заработал 102 (51+51) очка. Также нападающий выступал за такие клубы, как «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь».

Ранее в результате обмена на денежную компенсацию с ХК «Сибирь» состав «Адмирала» пополнил нападающий Оскар Булавчук.