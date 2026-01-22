Российских хоккеистов призвали покинуть НХЛ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тиханов высказался о продлении федерации хоккея санкций в отношении российских команд.

«Над нами просто издеваются и смеются, как над какой-то третьестепенной страной. Я бы на месте наших хоккеистов собрался и уехал оттуда из НХЛ. А нам надо сделать свою Российскую хоккейную лигу», – считает Тиханов.

Тиханов завоевал четыре золотых медали на Олимпийских играх в составе сборной СССР.

С 2022 года на российскую хоккейную сборную наложены санкции. На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо российская хоккейная сборная не выступит.