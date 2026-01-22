Эксперт объяснил проблемы в игре Шабанова в НХЛ

Хоккейный эксперт и комментатор Виталий Магранов рассказал про основные проблемы в игре нападающего «Айлендерс» Максима Шабанова.

«Очень противоречивые ощущения от игры Шабанова. У него сейчас серия из шесть матчей без набранных очков. У Шабанова проблемы с тем, чтобы вести единоборства, выигрывать шайбу и в целом играть без шайбы. Пока ситуация выглядит не очень» - сказал Магранов.

Максим Шабанов играет за «Айлендерс» с июля прошлого года. Он подписал однолетний контракт новичка на сумму 975 тыс долларов с бонусной частью 3,5 млн долларов. 9 октября в дебютном для себя матче против «Питтсбурга» сумел забросить шайбу. 21 ноября по итогам матча против «Детройта» 25-летний хоккеист был признан первой звездой матча.

Всего за «Айлендерс» Шабанов провёл 33 матча, в которых набрал 15 очков – 4 гола и 11 результативных передач при показателе полезности «-2». Среднее время на льду составляет 14 минут и 13 секунд. В последних пяти играх Шабанов голов не забил, отметившись лишь одной голевой передачей.

Контракт с клубом у российского игрока закачивается летом. Продление будет завесить от результатов его игры по итогам всего сезона НХЛ.