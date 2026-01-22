Олимпийский чемпион высказался об иностранных тренерах в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что бывший тренер «Трактора» Бенуа Гру возглавил швейцарский «Цуг».

© Sports.ru

Напомним, 17 ноября Гру сообщил об уходе с поста главного тренера «Трактора»: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Видимо, не сильно Гру устал, раз уже возглавил другой клуб?

– Они все врут. Они все болтуны. И что дальше? Потом будут Россию поливать, ничего удивительного в этих подлецах нет.

Мы сами виноваты в этом. Что мы их сюда тащим? Это надо к своим обращаться людям, это они у нас все делают, так что тут говорить не о чем.

– Эта политика приглашения иностранцев у нас продолжается, учитывая «Шанхай Дрэгонс»?

– Получается да, лижем задницу иностранцам, а своих ненавидим. Ну, так у нас все время было. Не буду даже называть, когда этого не происходило, – сказал Кожевников.