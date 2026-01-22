"Сибирь" обыграла лидера регулярного чемпионата КХЛ "Металлург"

Новосибирская "Сибирь" со счетом 2:1 обыграла лидера регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург". Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Талалуев (26-я минута) и Антон Косолапов (59). У проигравших отличился Егор Яковлев (28).

"Металлург" прервал свою серию из восьми побед. Команда из Магнитогорска лидирует в Восточной конференции и общей таблице КХЛ, набрав 76 очков после 47 матчей. "Сибирь" с 43 очками в 49 играх располагается на 8-й строчке на Востоке.

В следующем матче "Металлург" примет хабаровский "Амур", "Сибирь" на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом". Встречи пройдут 24 января.