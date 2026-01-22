ЦСКА с минимальным счетом победил «Барыс», забив на исходе третьего периода

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды голов не забили. В концовке третьей двадцатиминутки Никита Охотюк принёс армейскому клубу победу.

После данной победы ЦСКА прервал двухматчевую серию поражений. Также армейцы впервые в сезоне одержали победу над «Барысом». Ранее казахстанский клуб дома выиграл со счётом 3:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной ЦСКА сразится дома с «Северсталью» 26 января. «Барыс» 24 января проведёт матч в гостях с «Нефтехимиком».