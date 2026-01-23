«Флорида» в серии буллитов обыграла «Виннипег» в матче НХЛ, Тарасов отразил 17 бросков

«Флорида» победила «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время и овертайм встречи в Виннипеге завершились со счетом 1:1. У хозяев льда гол забил Коул Перфетти. У «Флориды» отличился Самуэль Беннетт. Российский вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 17 бросков.

Победу «пантерз» в серии буллитов принес Антон Лунделл. В другом матче «Нэшвилл» победил «Оттаву» со счетом 5:3. У «Оттавы» результативную передачу отдал российский защитник Артем Зуб.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Перфетти, 45:24. — Беннетт, 38:49.

Победный буллит: Лунделл «Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)

Голы: Стэмкос, 38:34 (бол.), 50:07 (бол.), 58:47. Марчессо, 48:19. Смит, 59:34. — Холлидей, 6:03. Грейг, 14:19. Козенс, 30:46.