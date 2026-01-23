Российский защитник «Каролины» устроил потасовку на льду с американцем

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Каролиной Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс» российский защитник Александр Никишин вступил в потасовку с американским нападающим Оливером Муром.

Инцидент произошел во втором периоде игры. После выполнения силового приема против канадца Ника Лардиса Никишин снял перчатки и вступил в драку с Муром, в результате которой повалил соперника на лед. Обоим хоккеистам судьи назначили пятиминутный штраф за грубую игру.

Матч завершился победой «Чикаго» в серии буллитов со счетом 4:3.

Для 24-летнего Никишина этот сезон является дебютным в регулярных чемпионатах НХЛ, ранее он выступал за СКА. В текущем розыгрыше защитник набрал 20 очков (6 шайб и 14 передач) в 50 проведенных матчах.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.