Нападающий покинет СКА из-за ссоры с тренером

Нападающий СКА Андрей Локтионов отстранён от команды после конфликта с главным тренером Игорем Ларионовым. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В матче против «Сочи» (1:2) 16 января тренер не выпустил форварда в третьем периоде, оставив его в запасе.

По данным источника, между Ларионовым и Локтионовым произошла словесная перепалка, в ходе которой 35-летний хоккеист заявил, что «он уже не мальчишка, чтобы его так воспитывали», и подверг сомнению решения наставника. В ответ Ларионов сказал, что игрок может не возвращаться в расположение клуба.

22 января на пресс-конференции после игры со «Спартаком» Игорь Ларионов подтвердил, что Локтионов больше не тренируется с командой.

В текущем сезоне нападающий набрал 7 (1+6) очков в 34 матчах при показателе полезности «-11», который является худшим в СКА.

Примечательно, что Ларионов много лет был агентом Локтионова во время его выступлений в НХЛ.

СКА после 46 матчей в регулярном чемпионате занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка.