Третьяк высказался об апелляции в CAS на решение IIHF

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о продлении Международной федерации хоккея (IIHF) недопуска россиян к международным соревнованиям. Его слова передает «Матч ТВ».

«Хотим вернуться как можно быстрее. Но, к сожалению, международная федерация не идет по пути МОК. Ну, а на сегодняшний день — мы подадим в суд. Мы должны защищать свои права. Пусть там оправдываются. Все время одно и то же твердят про безопасность. Но об этом уже надоело слышать», — сказал Третьяк.

21 января IIHF продлила отстранение сборной России на международные соревнования.

IIHF весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не примут участие в мировом первенстве 2026 года.

Российская команда пропустит зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.