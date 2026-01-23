«Спартак» выменял второго бомбардира «Амура» Коротких на Воробьева и Кузьмина. Игнат набрал 21 балл в 41 матче сезона КХЛ
«Амур» обменял 23-летнего нападающего Игната Коротких в «Спартак».
Хабаровская команда взамен получила двух форвардов – 23-летнего Ивана Воробьева и 22-летнего Григория Кузьмина.
В этом сезоне Коротких набрал 21 (9+12) балл при полезности «минус 3» в 41 матче Фонбет чемпионата КХЛ. Он делил второе место в гонке бомбардиров команды с Ярославом Лихачевым, у которого также в активе 21 балл.
Воробьев провел 10 игр за красно-белых в этом сезоне КХЛ и отметился 2 (1+1) очками при полезности «минус 4». Кузьмин записал на свой счет 1 (0+1) балл при полезности «минус 1» в 6 матчах.
