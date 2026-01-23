Плющев высказался о продлении бана России

Плющев о продлении бана России: «Наши чиновники рассчитывают на Путина, вероятно. Сами ничего не умеют, зато сидят тепло. Там управляют хоккейные карлики – Эстония, Латвия, Польша»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о продлении отстранения сборных команд России от международных турниров.
Ранее ИИХФ продлила отстранение российских сборных от международных соревнований. При этом федерация сообщила, что рассмотрит возвращение сборных России и Беларуси до 18 лет на международные турниры с сезона-2027/28.
«Абсолютно не удивлен таким решением. Там управляют такие хоккейные карлики, как Эстония, Латвия, Польша. Плюс скандинавы им подпевают. Я думал, что хотя бы юниорам разрешат после рекомендаций МОК, но их же жаба душит. Пена изо рта, в мозгах ничего нет. Ждать от ИИХФ чего-то было бы наивно, нужно было ждать волевого решения от кого-то, но таких там просто нет. А то, что наши чиновники сидят и пыжатся от своих прошлых побед, не является секретом. Хотя они находятся в должностях, которые связаны с международной и дипломатической сферами влияния. У них есть возможность общения со многими людьми в Америке и Канаде. Не знаю, почему у них ничего не работает. Вероятно, они рассчитывают только на Владимира Владимировича Путина, а сами ничего не умеют. Но зато сидят тепло», – сказал Владимир Плющев.
