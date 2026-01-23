Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел из «Лады» в «Амур»

Защитник Виктор Антипин в результате обмена перешел из тольяттинской «Лады» в хабаровский «Амур».

Взамен «Лада» получила денежную компенсацию.

Антипин за карьеру в КХЛ играл за петербургский СКА, подмосковный «Витязь», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», казахстанский «Барыс» и магнитогорский «Металлург», в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Также на его счету есть опыт выступления в НХЛ за «Баффало» в сезоне‑2017/18, где за 47 матчей он набрал 10 очков.

