Американский хоккеист хочет продлить контракт со "Спартаком"

Американский защитник Джозеф Кин выразил желание заключить новый контракт с хоккейным клубом "Спартак" до начала плей-офф. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Клуб и игрок уже обсуждали возможность продления договора до 2028 года. Но до конца сезона клуб не хотел бы планировать переговоров ни с кем из игроков", - рассказал собеседник агентства. Нынешний контракт игрока с клубом действует до 2027 года. Бывший генеральный менеджер "Спартака" Андрей Яковенко считает, что при прогрессе Кина в атаке у него остаются и проблемы в обороне. "На рынке из европейцев к нам приезжают только словаки. Из канадцев не было возможности кого-то привезти, поэтому к нему и вернулись", - высказал он мнение в разговоре с ТАСС.

26-летний американец вернулся в "Спартак" в июле прошлого года. Ранее он играл за столичную команду с 2022 по 2024 год, в первом сезоне став ее лучшим бомбардиром среди защитников с 24 очками по системе "гол+пас" (6+18). В 40 матчах сезона-2025/26 Кин набрал 29 очков (5+24) и также является лучшим бомбардиром клуба среди защитников.